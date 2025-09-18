Un nuevo socavón se formó en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se trata de un hoyanco que se generó desde la noche de este miércoles en el cruce de la avenida Adolf Horn y la prolongación 1 de mayo, esto en los límites entre los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

Autoridades reportaron que el socavón tiene 6 metros de largo por 3 de ancho y una profundidad de 1.5 metros.

Por ello, se colocaron señalamientos para evitar una accidente por parte de los vehículos que transiten por la zona.

En lo que va del año, han brotado distintos socavones en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre ellos, en la colonia El Bethel, San Antonio de Guadalajara o en el Cerro del Cuatro y La Duraznera en Tlaquepaque.

Aquí un video de cómo luce el socavón:

Te puede interesar: Tlajomulco atiende a 250 casas afectadas por las tormentas

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV