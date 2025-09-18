Jueves, 18 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Helicóptero se estrella en Washington

El hecho fue comunicado por el Ejército de EU; habría caido en una zona rural cerca de una base militar 

Por: AP .

En imagenes, la base militar Lewis-McChord al sur de Tacoma, Washington, que atendió el choque de un helicóptero en un condado del estado. AP / ARCHIVO

En imagenes, la base militar Lewis-McChord al sur de Tacoma, Washington, que atendió el choque de un helicóptero en un condado del estado. AP / ARCHIVO

El pasado miércoles, un helicoptero se estrelló en una zona rural cerca de una base militar en el estado de Washington, de acuerdo con un comunicado compartido el día de hoy por el Ejército de Estados Unidos. Hasta el momento no se han comunicado detalles del hecho.

El helicóptero se estrelló alrededor de las 21 horas del pasado miércoles cerca de la base la Base Conjunta Lewis-McChord, dijo un oficial del Ejército en un comunicado.

"Esta sigue siendo una situación en desarrollo, y no hay detalles adicionales disponibles en este momento", afirmó el comunicado.

Lee: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

No se divulgaron detalles sobre el helicóptero.

La base se encuentra a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) al sur de Tacoma bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de Estados Unidos.

La policía del condado de Thurston, con sede en Olympia, publicó en línea tarde el miércoles que los agentes fueron enviados tras recibir informes de un posible accidente de helicóptero en el área de Summit Lake.

"Se nos ha informado que el ejército perdió contacto con un helicóptero en el área", indicó el departamento. Añadió que estaba trabajando con la base y que no había más detalles disponibles.

Te puede interesar: ¿Por qué Crawford devolvió los cinturones del "Canelo"?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones