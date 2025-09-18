Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY jueves 18 de septiembre?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 18 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena y dos como RegularSanta Margarita: 23 puntos IMECA Santa Anita: 73 puntos IMECA Las Pintas: sin datos de puntos IMECA Miravalle: 50 puntos IMECA Tlaquepaque: 26 puntos IMECA Oblatos: 23 puntos IMECA Santa Fe: 63 puntos IMECAPoblación en general y sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, mayores de 60 años, menores de 12 años, personas gestantes y población en general:Disfruta de las actividades al aire libre.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV