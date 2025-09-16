Ángela Aguilar, que se encuetra desde hace tiempo en medio de la polémica, reaccionó luego de su participación en un concierto tras el Grito de Independencia en Guadalajara. Esto fue lo que dijo:

Luego de que se reunieran más de 200 mil firmas para que la familia Aguilar no formara parte del grito de independencia en Guadalajara, y la petición no fuera tomada en cuenta por las autoridades, la dinastía se presentó con éxito frente a 70 mil personas que corearon y ovacionaron su actuación, motivo por el que los artistas ya mostraron su agradecimiento en redes.

El anuncio acerca de que Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar se presentarían en el centro histórico de la ciudad generó descontento en algunas personas, debido a la poco aprobación con la que cuentan en la actualidad.

Esa inconformidad escaló cuando un grupo de personas impulsaron una solicitud digital en la que alentaban a reunir firmas para evitar que los Aguilar se presentaran en Guadalajara, sin embargo, a los pocos días de que esa petición causara revuelo, las autoridades del estado confirmaron que eso no impediría que el espectáculo se llevara a cabo.

En este contexto, la familia no sabía qué esperar, sin embargo, como mostraron en sus redes sociales, se llevaron una grata sorpresa, ya que al subir al escenario, los esperaban alrededor de 70 mil personas, las cuales aplaudieron y mostraron entusiasmo cada que uno de ellos tomaba el micrófono para interpretar algunas de las canciones más tradicionales de la música mexicana.

Cuando correspondió el turno de que Ángela interpretara -a dueto con su hermano- el famoso tema "Dime cómo quieres", tras bambalinas, su padre hablaba de la sensación que experimentó, al ver la forma en que fue recibido por las y los jaliscienses.

"Otro 15 de septiembre maravilloso, donde la hermandad de sangre que tenemos los mexicanos, se une por medio de la música, es el vehículo que pone las prioridades en su lugar, la música que todo mundo entiende y siente, con el elemento maravilloso de la cultura de nuestro país, habla por sí sola, hay que cantar duro, hay que cantar fuerte", dijo, visiblemente emocionado, y con los ojos cristalizados.

Ángela y Leonardo también grabaron un video, cuando el show terminó, para agradecer a sus fans y a todos aquellos que los acompañaron a lo largo de la noche.

"Guadalajara muchísimas gracias, ¿Qué tal estuvo el show?", cuestionó, en el clip, Leonardo a su hermana.

Ángela contestó:

"Increíble, gracias por todo su cariño, por todo su amor y viva México".

"De verdad, no hay manera de agradecerles todo lo que nos brindaron el día de hoy, los queremos mucho, ojalá nos vemos muy pronto", complementó el joven.

En sus redes, también compartieron una fotografía de la plancha del Zócalo de Guadalajara completamente llena, junto a la frase "una imagen vale más que mil palabras".

OA

