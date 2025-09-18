De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este jueves 18 de septiembre se espera que en la Ribera de Chapala predomine un cielo parcialmente nublado. Cabe señalar que no se descarta la posibilidad de que aparezcan lluvias de baja intensidad.

Clima Ribera de Chapala HOY jueves 18 de septiembre de 2025

Ajijic

En Ajijic se espera que predomine durante la mayor parte del día un cielo parcialmente nublado, y no se descarta la posibilidad de que algunas lluvias de baja intensidad se presenten durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Se estima una temperatura máxima de 24° C, y una máxima de 18°.

Jocotepec

Del mismo modo, en Jocotepec se pronostica un cielo parcialmente cubierto, sin descartar la posibilidad de episodios de lluvia durante la mañana y la noche. Además, a las 17:00 horas hay 40% de probabilidad de que se presente una tormenta eléctrica.

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

En Chapala se espera la presencia de nubes con momentos de claridad. Durante las últimas horas del día es posible que se presenten lluvias débiles.

Se espera que la temperatura máxima alcance los 24° C, y la mínima, 18°.

Ocotlán

El pronóstico indica que en Ocotlán este jueves predominará una mezcla de nubes y claros a un cielo parcialmente cubierto. A las 23:00 horas hay un 40% de probabilidad de que se presente una lluvia débil.

MB