La tormenta tropical “Raymond” afecta México y en ese contexto reportan dos muertos por las fuertes lluvias de los últimos días.

Un menor y un policía que se encontraba en una operación de rescate fallecieron a causa de las lluvias que afectaron a 31 de los 32 estados de México ayer jueves, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, durante "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En Pinal de Amoles, Querétaro, un menor perdió la vida por el deslizamiento de una ladera, y en Papantla, Veracruz, un policía murió mientras realizaba operaciones de rescate en las inundaciones.

Las lluvias estuvieron presentes en todas las entidades mexicanas menos en Baja California Sur, aunque los estados más afectados fueron Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero, en el que se registraron 151 litros de agua por cada metro cuadrado (mm) en el municipio de Zihuatanejo, indicó Velázquez.

En Veracruz, precisó la funcionaria, hay 38 municipios afectados por las lluvias y 35 localidades incomunicadas, el más afectado es Álamo Temapache, donde Protección Civil estima alrededor de 5 mil viviendas afectadas.

Asimismo, dijo que se han activado seis refugios temporales donde han sido trasladadas 523 personas por los desbordamientos, derrumbes y deslizamientos de laderas.

En Querétaro, dijo, se han notificado cinco municipios afectados por el desbordamiento del río Jalpan y varios derrumbes en carreteras.

Mientras que en Puebla, además de los daños en 26 municipios, se habilitó un refugio para atender a las personas afectadas y un hospital en Huauchinango sufrió anegaciones que ya fueron resueltas.

Laura Velázquez anunció que a los lugares afectados se han desplazado fuerzas armadas, personal de Protección Civil y dependencias de infraestructura y servicios públicos esenciales (electricidad, salud, refugio y vialidad) para atender la emergencia.

En tanto, la Presidenta Sheinbaum anunció que se realizará una reunión a las 12:00 hora local con las autoridades estatales, Protección Civil y diferentes secretarías federales para evaluar las incidencias, afectaciones y posibles decesos.

Lo que se espera en el clima de hoy por la tormenta tropical "Raymond"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que la tormenta tropical "Raymond", formada en el Pacífico, provocará lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur de México, especialmente en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde se prevén acumulaciones de hasta 150 mm, así como rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de hasta cuatro metros.

La tormenta se localiza al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y al oeste de Zihuatanejo, Guerrero, desplazándose hacia el oeste-noroeste.

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.

Por su parte, la tormenta tropical "Priscilla", en proceso de disipación, se ubica al sur de Punta Eugenia, Baja California Sur, y generará lluvias fuertes en el estado, además de chubascos, vientos de hasta 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península.

Las autoridades advierten que las condiciones del clima de lluvia, que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, podrían causar inundaciones, deslaves y encharcamientos, mientras que los vientos tendrían la intensidad para derribar árboles y estructuras ligeras.

Además, exhortaron a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

