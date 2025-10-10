Este viernes policías de Tlaquepaque, gracias a la coordinación que mantienen con el sector empresarial, lograron la recuperación de dos contenedores "con toda su mercancía intacta", la cual fue valuada en aproximadamente cinco millones de pesos, en la colonia Artesanos.

Fue la empresa encargada del monitoreo de los automotores que, a partir del seguimiento GPS, informó que tenía localizados, sobre el cruce de Anillo Periférico Sur y Antigua Carretera a Chapala, dos contenedores reportados como robados, por lo que de inmediato personal operativo acudió a verificar el hecho.

A su llegada confirmaron que las placas de circulación coincidían con las reportadas previamente por el delito de robo, procediendo así a su aseguramiento.

La empresa detalló que horas antes, los contenedores en color rojo óxido, pertenecientes a la compañía TEX, habían sido desenganchados de manera violenta de un tractocamión sobre la autopista a Guadalajara, a la altura del poblado de Acatlán.

"En el lugar se constató que los contenedores mantenían en su interior la carga completa de ferretería, valuada en 4 millones 800 mil pesos, misma que quedó a disposición de la autoridad correspondiente", señaló la policía municipal en un comunicado.

Tras el aseguramiento, el hecho fue notificado al Ministerio Público Federal, quien tomó el mando y conducción de las indagatorias correspondientes.

Te puede interesar: Continúa bandera roja en todas las playas de Puerto Vallarta

"Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque reafirma su compromiso con el sector empresarial, garantizando condiciones de confianza y certeza para que la inversión en el municipio se mantenga sólida, favoreciendo así el desarrollo económico", finalizó el comunicado compartido por la corporación municipal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB