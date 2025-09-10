Este jueves 11 de septiembre será tormentoso para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de acuerdo a los pronósticos elaborados. Así las condiciones climáticas:

Meteored espera para Guadalajara mañana jueves cielos nubosos con chubascos tormentosos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 35 km/h por la mañana.

La probabilidad de lluvia para la ciudad en general es del 80 por ciento .

Lluvia para Guadalajara

02:00 horas Lluvia débil 17 °C 14:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 26 °C 17:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 24 °C 20:00 horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 19 °C 23:00 horas Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia) 18 °C

La probabilidad de lluvia en Guadalajara es mayor por la tarde, alrededor de las 05:00 pm y por la noche, a las 11:00 pm .

Clima nacional del jueves 11 al sábado 13 de septiembre de 2025

El jueves, la onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el centro y occidente de la República Mexicana, continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, que se ubicará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, originará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Guerrero. Durante el viernes, se prevé que la onda tropical núm. 31 sea absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, la cual podría intensificarse a ciclón tropical, y durante el viernes y sábado , avanzará lentamente paralelo y cercano a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, por lo que se pronostican lluvias muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en las entidades mencionadas.

En el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano, en interacción con un nuevo frente frío (núm. 3) que ingresará y se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha región.

Canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte y oriente del territorio nacional, y con posible caída de granizo en el centro de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en niveles medios, la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano y divergencia, originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

