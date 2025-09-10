La ciudad de Guadalajara está de fiesta, pues se alista para una serie de conciertos y eventos masivos próximos a suceder en la Arena Guadalajara —el mega proyecto arquitectónico liderado por la empresa Zignia Live y diseñado por KMD Architects México— cuya inauguración será este 2 de octubre y estará a cargo de la banda de pop-rock Maroon 5.

Con capacidad para 20 mil asistentes, suites de lujo, escenario 360, más de 400 pantallas de circuito cerrado y un sistema de climatización de última generación. El complejo fue concebido para ofrecer una experiencia inmersiva que, de acuerdo con sus promotores, no tiene precedente en América Latina.

“Arena Guadalajara es un recinto dinámico, cómodo, versátil y de vanguardia. Su perspectiva se inspira en su paisaje, colorido y materiales locales, como la Cantera Dorada de Huentitán y el Agave Azul”, señaló el CEO de KMD Architects México, Roberto Velasco.

¿Quién es el dueño de la Arena Guadalajara?

Dicho recinto, ubicado en Av. Periférico y Calzada Independencia, pertenece a Grupo Avalanz. Su historia se remonta a 1981, cuando incursionaron en el desarrollo de sistemas, informática y comercialización de equipos de cómputo. Posteriormente, se diversificaron a las ramas de multimedia e infraestructura de enetretenimiento como TV Azteca Noreste (1994), Universidad CNCI (1996), Todito (2000), Arena Monterrey (2003), Zignia (2007), Arena Ciudad de México (2012), El Horizonte (2013) y DYCE (2014).

Su actual presidente es el empresario de medios de comunicación y espectáculos, Guillermo Salinas Pliego, hermano del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

