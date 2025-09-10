Con tan solo 30 años, Alexa Curiel Tostado se ha convertido en una de las voces jóvenes más auténticas de Guadalajara. Licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad por la Universidad Panamericana, esta tapatía combina su formación profesional con una personalidad energética y determinada, dos cualidades que la han llevado a materializar proyectos que reflejan tanto su creatividad como su visión.

Alexa Curiel Tostado. CORTESÍA

Su faceta más entrañable la comparte a través de su blog “Negro Irregular”, un espacio que nació como un ejercicio personal de escritura y que pronto se convirtió en un punto de encuentro con sus lectores. Entre frases y reflexiones, Alexa encontró la manera de conectar con personas que, inspiradas por su estilo cercano, comenzaron a compartirle sus propias historias. Ese diálogo espontáneo le confirmó que estaba construyendo algo más que un blog: una comunidad en torno a la palabra y la empatía.

El mismo espíritu de cercanía está presente en Irregular, la cafetería que abrirá en los próximos años y que ya está en marcha como proyecto. La idea surgió de una necesidad personal: tener un espacio accesible, con buen café, desayunos nutritivos y un ambiente seguro, ideal para trabajar y sentirse como en casa. Alexa quiere que Irregular sea ese lugar “de siempre” para todos los que buscan combinar productividad y calidez. El lanzamiento está planeado para 2026 y promete convertirse en un referente dentro de la escena local.

Alexa Curiel Tostado. CORTESÍA

Actualmente, Alexa se desempeña como marketing delivery lead en una empresa mexicana de tecnología que colabora con una de las gestoras de inversiones más grandes del mundo. A la par, se describe como “muy energética y aferrada a conseguir lo que quiero”, inspirada por figuras como la Princesa Diana y Guillermo del Toro. Con café en mano, buen humor y un mantra claro -“todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria”- esta joven tapatía continúa trazando su camino con paso firme.

MR