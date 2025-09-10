La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que el día 8 de septiembre, a través de agentes investigadores de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, la Dirección General de Amparos, Segunda Instancia y de Mandamientos Judiciales logró la detención de 4 involucrados en distintos hechos delictivos.

Colonia Parques de Tesistán, Zapopan

Jesús “N” fue detenido por el delito de homicidio calificado, en calles de Parques de Tesistán . La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal, por su probable participación en un homicidio con arma de fuego ocurrido en 1999 en un domicilio de la Colonia Santa María Tequepexpan en el Municipio de Tlaquepaque.

Colonia Valle de los Molinos, Zapopan

José Guadalupe “N”, fue capturado por el delito de homicidio calificado . La detención se realizó en calles del Valle de los Molinos en cumplimiento de una orden judicial del Juzgado Décimo Octavo de Control y Juicio Oral.

Presuntamente, José Guadalupe “N” habría herido en varias ocasiones a la víctima con un objeto punzocortante tras una pelea. Los hechos ocurrieron el mes de octubre de 2024.

Zapotlán el Grande

Cristian René “N” y Williams Alexis “N” —dos hermanos— fueron aprehendidos por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones dolosas. Los hermanos son señalados por haber participado en un altercado, luego de un convivio el pasado 2 de febrero, donde presuntamente dispararon con armas de fuego a un hombre, quien perdió la vida y, del mismo modo, dejando a otras dos personas heridas de gravedad.

La detención se realizó en el municipio tras una orden del Juzgado de Control y Juicio Oral de Cihuatlán.

