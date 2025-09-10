Miércoles, 10 de Septiembre 2025

Estos son los precios de los boletos para ver a Matute en la Arena Guadalajara

Apunta la fecha: sábado 6 de diciembre se presenta Matute como parte del tour Disco Stereo 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

¡Asiste al concierto de Matute en la Arena Guadalara! Te contamos cuánto cuestan las entradas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El concierto de Matute agendado para el sábado 6 de diciembre a las 21 horas promete regresarte al tiempo en el que se colocaba un disco LP en la tornamesa y bajaba la aguja para deleitarse con la música de esos momentos.

La nueva gira de Matute 2025 DISCO STEREO revivirá los éxitos más icónicos de los años 70's, 80´s y 90's de los LP más exitosos de las décadas. Por lo que no te puedes perder este concierto en la Arena Guadalajara si quieres disfrutar de la experiencia de nostalgia en donde la música no solo se escuchaba, sino que se sentía, vivía y convertía en toda una experiencia sensorial.

El evento en marcado en el tour Disco Stereo será una revolución sonora y visual que convertirá el escenario en la fiesta más grande, ruidosa y enérgica nunca antes vista en la historia de Matute. Así que arregla tu mejor outfit y disfruta de esta atmósfera retro-futurista en donde revivirán los recuerdos y se vivirá la fiebre de la noche más épica.

¿Cuánto cuestan los boletos de Matute para la Arena Guadalajara?

 
  • VIP $3,389 pesos
  • Rojo $3,138 pesos
  • Amarillo $2,510 pesos
  • Capacidades diferentes 1 $2,510 pesos
  • Super palco $2,510 pesos
  • Verde $2,259 pesos
  • Azul $1,946 pesos
  • Morado $1,695 pesos
  • Celeste $1,381 pesos
  • Gris $1,130 pesos
  • Café $879 pesos
  • Capacidades diferentes 2  $879 pesos
  • Rosa $628 pesos

Formas de pago son con tarjetas Visa, MasterCard y American Express así como aplicaciones como Todito, Super Monedero y Aplazo. De igual forma, tienes la oportunidad de diferir tu comprar a 6 meses sin intereses siento tarjetahabiente de Santander, Banorte o Amexbank.

