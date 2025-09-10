El concierto de Matute agendado para el sábado 6 de diciembre a las 21 horas promete regresarte al tiempo en el que se colocaba un disco LP en la tornamesa y bajaba la aguja para deleitarse con la música de esos momentos.

La nueva gira de Matute 2025 DISCO STEREO revivirá los éxitos más icónicos de los años 70's, 80´s y 90's de los LP más exitosos de las décadas. Por lo que no te puedes perder este concierto en la Arena Guadalajara si quieres disfrutar de la experiencia de nostalgia en donde la música no solo se escuchaba, sino que se sentía, vivía y convertía en toda una experiencia sensorial.

El evento en marcado en el tour Disco Stereo será una revolución sonora y visual que convertirá el escenario en la fiesta más grande, ruidosa y enérgica nunca antes vista en la historia de Matute. Así que arregla tu mejor outfit y disfruta de esta atmósfera retro-futurista en donde revivirán los recuerdos y se vivirá la fiebre de la noche más épica.

¿Cuánto cuestan los boletos de Matute para la Arena Guadalajara?

VIP $3,389 pesos

Rojo $3,138 pesos

Amarillo $2,510 pesos

Capacidades diferentes 1 $2,510 pesos

Super palco $2,510 pesos

Verde $2,259 pesos

Azul $1,946 pesos

Morado $1,695 pesos

Celeste $1,381 pesos

Gris $1,130 pesos

Café $879 pesos

Capacidades diferentes 2 $879 pesos

Rosa $628 pesos

Formas de pago son con tarjetas Visa, MasterCard y American Express así como aplicaciones como Todito, Super Monedero y Aplazo. De igual forma, tienes la oportunidad de diferir tu comprar a 6 meses sin intereses siento tarjetahabiente de Santander, Banorte o Amexbank.

