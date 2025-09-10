Miércoles, 10 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Detienen a un ujeto en la colonia Tabachines con diversos paquetes de droga

El sujeto fue aprehendido y remitido ante el agente del Ministerio Público 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Los hechos ocurrieron cuando los elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan se encontraban en su recorrido de vigilancia el día de ayer en la colonia Tabachines. ESPECIAL / Policía de Zapopan

El día de ayer, policías de Zapopan detuvieron a un hombre que cargaba 14 envoltorios con una sustancia granulada que tenía las características de la droga conocida como cristal en las calles de la colonia Tabachines.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan se encontraban en su recorrido de vigilancia sobre los cruces de Avenida de los Tabachines y Paseo de los Avellanos en donde avistaron a un sujeto masculino que al percatarse de la presencia de los elementos mostró una actitud inusual por lo que fue interceptado.

Al realizarle la inspección conforme a protocolo al sujeto de 34 años de edad le fueron localizados los 14 envoltorios mencionados anteriormente. Además de los paquetes de la sustancia granulada con las características de la droga cristal, se le aseguro una báscula.

El sujeto fue aprehendido y remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

