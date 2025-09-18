Jueves, 18 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso mexicano arranca con FUERZA frente al dólar este jueves 18 de septiembre

La divisa mexicana amanece este jueves 18 de septiembre con una tendencia a la apreciación frente al dólar

Por: Anel Solis

Hoy, 18 de septiembre, el peso mexicano registra avances frente al dólar. UNSPLASH/ J. Valery

Hoy, 18 de septiembre, el peso mexicano registra avances frente al dólar. UNSPLASH/ J. Valery

Este jueves 18 de septiembre, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la apreciación frente al dólar.

El precio del dólar se cotizó en 18.27 pesos por unidad (Ciudad de México, 7:15) lo que representa una apreciación del 0.22% de la moneda mexicana, respecto al cierre del miércoles.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 28 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.3257 pesos por dólar para este jueves 18 de septiembre.

Otras divisas

Esta mañana, 12 de las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg registran retrocesos frente al dólar; por otro lado, el real brasileño, el peso mexicano, el rand sudafricano y la corona noruega avanzan.

Lee también: Sheinbaum destaca avances en prevención sísmica en México

Tipo de cambio del dólar a peso hoy jueves18 de septiembre de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta
Afirme 17.60 19.00
Banco Azteca 17.40 18.79
BBVA Bancomer 17.49 18.62
Banorte 17.10 18.70
Citibanamex 17.76 18.78
Scotiabank 17.60 19.30

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Te puede interesar: ¿Cómo saber si la ALERTA SÍSMICA esta activada en mi celular?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones