Este jueves 18 de septiembre, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la apreciación frente al dólar.

El precio del dólar se cotizó en 18.27 pesos por unidad (Ciudad de México, 7:15) lo que representa una apreciación del 0.22% de la moneda mexicana, respecto al cierre del miércoles.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 28 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.3257 pesos por dólar para este jueves 18 de septiembre.

Otras divisas

Esta mañana, 12 de las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg registran retrocesos frente al dólar; por otro lado, el real brasileño, el peso mexicano, el rand sudafricano y la corona noruega avanzan.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy jueves18 de septiembre de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.40 18.79 BBVA Bancomer 17.49 18.62 Banorte 17.10 18.70 Citibanamex 17.76 18.78 Scotiabank 17.60 19.30

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

