Resultado de las labores de agentes de investigación adscritos a la Dirección de Órdenes de Aprehensión, la Fiscalía de Jalisco informó a través de un comunicado sobre la captura de un hombre, presunto responsable del delito de homicidio calificado.

El detenido fue identificado como Alejandro “N” y su aprehensión se llevó a cabo el pasado 11 de septiembre en calles de la colonia Chapalita Oriente, en el municipio de Zapopan, en cumplimiento de un mandato judicial emitido por el Juzgado Décimo Quinto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 8 de mayo de 2023. Según las investigaciones, la víctima se encontraba en un restaurante, donde presuntamente tuvo un altercado con el detenido.

Posteriormente, mientras la víctima caminaba por calles de la colonia Centro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, fue atacada con una navaja presuntamente por Alejandro “N”, causándole una herida en el estómago. La víctima falleció en el hospital a consecuencia de la agresión.

Las exhaustivas indagatorias del Agente del Ministerio Público y de Policías de Investigación, permitieron identificar y ubicar al ahora detenido en un operativo. Alejandro “N”, ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación legal.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO