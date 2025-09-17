Miércoles, 17 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Las bajas de Chivas para enfrentar duelo pendiente ante Tigres

Tras el triunfo en El Clásico de México del pasado fin de semana, Chivas llega con confianza y motivación para enfrentar el duelo pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025

Por: Anel Solis

Chivas buscará mantener la determinación, la unión y el buen futbol que lo han caracterizado bajo el mando de Gabriel Milito. IMAGO7/ ARCHIVO

Tras el triunfo en El Clásico de México del pasado fin de semana, Chivas llega con confianza y motivación para enfrentar el duelo pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025, cuando reciba este miércoles a Tigres en el Estadio AKRON. Este partido será el primero de tres juegos consecutivos en casa, una oportunidad clave para consolidar su funcionamiento colectivo y sumar puntos importantes que lo acerquen a la parte alta de la tabla.

Conscientes de la dificultad que representa enfrentar a un equipo como los felinos, el Rebaño buscará mantener la determinación, la unión y el buen futbol que lo han caracterizado bajo el mando de Gabriel Milito. Para este compromiso, el técnico convocó a 22 futbolistas, aunque la lista presenta algunas novedades y bajas importantes.

Bajas y novedades de Chivas

  • Omar Govea regresa tras varias semanas de ausencia por lesión y podría tener minutos en el duelo.
  • Roberto Alvarado sufrió un esguince en el tobillo derecho durante El Clásico y no estará disponible. Se realizarán nuevos estudios para determinar su evolución.
  • Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido continúan con sus procesos de recuperación y tampoco podrán ser considerados para el partido.

Convocados de Chivas para enfrentar a Tigres

  • Raúl Rangel
  • Oscar Whalley
  • Miguel Gómez
  • Richard Ledezma
  • Gilberto Sepúlveda
  • Miguel Tapias
  • Diego Campillo
  • José Castillo
  • Bryan González
  • Luis Romo
  • Rubén González
  • Erick Gutiérrez
  • Omar Govea
  • Efraín Álvarez
  • Isaac Brizuela
  • Cade Cowell
  • Hugo Camberos
  • Yael Padilla
  • Santiago Sandoval
  • Javier Hernández
  • Armando González
  • Teun Wilke

