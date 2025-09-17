Las bajas de Chivas para enfrentar duelo pendiente ante Tigres

Tras el triunfo en El Clásico de México del pasado fin de semana, Chivas llega con confianza y motivación para enfrentar el duelo pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025, cuando reciba este miércoles a Tigres en el Estadio AKRON. Este partido será el primero de tres juegos consecutivos en casa, una oportunidad clave para consolidar su funcionamiento colectivo y sumar puntos importantes que lo acerquen a la parte alta de la tabla.

Conscientes de la dificultad que representa enfrentar a un equipo como los felinos, el Rebaño buscará mantener la determinación, la unión y el buen futbol que lo han caracterizado bajo el mando de Gabriel Milito. Para este compromiso, el técnico convocó a 22 futbolistas, aunque la lista presenta algunas novedades y bajas importantes.

Bajas y novedades de Chivas

Omar Govea regresa tras varias semanas de ausencia por lesión y podría tener minutos en el duelo.

regresa tras varias semanas de ausencia por lesión y podría tener minutos en el duelo. Roberto Alvarado sufrió un esguince en el tobillo derecho durante El Clásico y no estará disponible. Se realizarán nuevos estudios para determinar su evolución.

sufrió un esguince en el tobillo derecho durante El Clásico y no estará disponible. Se realizarán nuevos estudios para determinar su evolución. Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido continúan con sus procesos de recuperación y tampoco podrán ser considerados para el partido.

Convocados de Chivas para enfrentar a Tigres

Raúl Rangel

Oscar Whalley

Miguel Gómez

Richard Ledezma

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Luis Romo

Rubén González

Erick Gutiérrez

Omar Govea

Efraín Álvarez

Isaac Brizuela

Cade Cowell

Hugo Camberos

Yael Padilla

Santiago Sandoval

Javier Hernández

Armando González

Teun Wilke

