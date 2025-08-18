Clima HOY, 18 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar en este inicio de semana.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este 18 de agosto en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

Mazamitla

Chapala

San Pedro Tlaquepaque

Tequila

Tapalpa

Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 16° Nubes y claros 10:00 18° Nubes y claros 11:00 19° Nubes y claros 12:00 20° Nubes altas 13:00 21° Parcialmente nuboso 14:00 20° Parcialmente nuboso 15:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 16:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 17:00 17° Parcialmente nuboso 18:00 16° Parcialmente nuboso 19:00 16° Parcialmente nuboso 20:00 15° Nubes altas 21:00 14° Parcialmente nuboso 22:00 14° Parcialmente nuboso 23:00 14° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 19° Nubes y claros 10:00 20° Nubes y claros 11:00 21° Nubes y claros 12:00 22° Parcialmente nuboso 13:00 22° Nubes altas 14:00 22° Nubes y claros 15:00 23° Nubes altas 16:00 23° Nubes y claros 17:00 23° Parcialmente nuboso 18:00 23° Nubes altas 19:00 22° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 20:00 23° Parcialmente nuboso 21:00 23° Nubes y claros 22:00 22° Parcialmente nuboso 23:00 22° Nubes y claros

Clima en Tequila hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 9:000 22° Nubes y claros 10:00 24° Nubes y claros 11:00 26° Soleado 12:00 27° Nubes y claros 13:00 29° Nubes y claros 14:00 29° Nubes y claros 15:00 30° Nubes y claros 16:00 29° Parcialmente nuboso 17:00 29° Parcialmente nuboso 18:00 27° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 25° Parcialmente nuboso 20:00 24° Nubes y claros 21:00 23° Nubes y claros 22:00 22° Nubes y claros 23:00 21° Nubes y claros

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 18° Soleado 10:00 20° Soleado 11:00 22° Nubes y claros 12:00 24° Nubes y claros 13:00 25° Nubes y claros 14:00 26° Nubes y claros 15:00 26° Nubes y claros 16:00 26° Parcialmente nuboso 17:00 26° Parcialmente nuboso 18:00 23° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 19:00 22° Parcialmente nuboso 20:00 21° Parcialmente nuboso 21:00 21° Parcialmente nuboso 22:00 20° Nubes y claros 23:00 19° Nubes y claros

Clima en Tapalpa hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 17° Nubes y claros 10:00 19° Nubes y claros 11:00 21° Parcialmente nuboso 12:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 14:00 21° Parcialmente nuboso 15:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 16:00 21° Tormenta con probabilidad de 50% en la región 17:00 20° Parcialmente nuboso 18:00 18° Parcialmente nuboso 19:00 17° Nubes altas 20:00 16° Nubes y claros 21:00 15° Nubes y claros 22:00 15° Nubes y claros 23:00 15° Nubes altas

Clima en Talpa de Allende hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 22° Nubes y claros 10:00 25° Soleado 11:00 27° Nubes y claros 12:00 28° Parcialmente nuboso 13:00 28° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 14:00 25° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 15:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 16:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 17:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 18:00 22° Parcialmente nuboso 19:00 22° Parcialmente nuboso 20:00 20° Nubes y claros 21:00 20° Nubes y claros 22:00 19° Parcialmente nuboso 23:00 19° Nubes y claros

Con información de Meteored**

