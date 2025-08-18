Lunes, 18 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima HOY, 18 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este lunes 18 de agosto de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 18 de agosto, se prevé lluvia débil en algunos de los Pueblos Mágicos de Jalisco. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar en este inicio de semana.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este 18 de agosto en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 16° Nubes y claros
10:00 18° Nubes y claros
11:00 19° Nubes y claros
12:00  20° Nubes altas
13:00 21° Parcialmente nuboso
14:00  20° Parcialmente nuboso
15:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
16:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
17:00  17° Parcialmente nuboso
18:00  16° Parcialmente nuboso
19:00  16° Parcialmente nuboso
20:00 15° Nubes altas
21:00  14° Parcialmente nuboso
22:00  14° Parcialmente nuboso
23:00  14° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 18 de agosto

Hora  Temperatura Se pronostica
9:00 19° Nubes y claros
10:00 20° Nubes y claros
11:00 21° Nubes y claros
12:00 22° Parcialmente nuboso
13:00 22° Nubes altas
14:00 22° Nubes y claros
15:00 23° Nubes altas
16:00 23° Nubes y claros
17:00 23° Parcialmente nuboso
18:00 23° Nubes altas
19:00 22° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
20:00 23° Parcialmente nuboso
21:00 23° Nubes y claros
22:00 22° Parcialmente nuboso
23:00 22° Nubes y claros

Clima en Tequila hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:000 22° Nubes y claros
10:00 24° Nubes y claros
11:00 26° Soleado
12:00  27° Nubes y claros
13:00  29° Nubes y claros
14:00  29° Nubes y claros
15:00  30° Nubes y claros
16:00  29° Parcialmente nuboso
17:00 29° Parcialmente nuboso
18:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
19:00  25° Parcialmente nuboso
20:00  24° Nubes y claros
21:00  23° Nubes y claros
22:00 22° Nubes y claros
23:00 21° Nubes y claros

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 18° Soleado
10:00 20° Soleado
11:00 22° Nubes y claros
12:00  24° Nubes y claros
13:00  25° Nubes y claros
14:00 26° Nubes y claros
15:00  26° Nubes y claros
16:00  26° Parcialmente nuboso
17:00  26° Parcialmente nuboso
18:00  23° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
19:00 22° Parcialmente nuboso
20:00  21° Parcialmente nuboso
21:00  21° Parcialmente nuboso
22:00  20° Nubes y claros
23:00  19° Nubes y claros

Clima en Tapalpa hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 17° Nubes y claros
10:00 19° Nubes y claros
11:00 21° Parcialmente nuboso
12:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
13:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
14:00  21° Parcialmente nuboso
15:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
16:00  21° Tormenta con probabilidad de 50% en la región
17:00  20° Parcialmente nuboso
18:00  18° Parcialmente nuboso
19:00  17° Nubes altas
20:00  16° Nubes y claros
21:00  15° Nubes y claros
22:00  15° Nubes y claros
23:00  15° Nubes altas

Clima en Talpa de Allende hoy, 18 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 22° Nubes y claros
10:00 25° Soleado
11:00 27° Nubes y claros
12:00  28° Parcialmente nuboso
13:00  28° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
14:00  25° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
15:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
16:00  25° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
17:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
18:00 22° Parcialmente nuboso
19:00  22° Parcialmente nuboso
20:00  20° Nubes y claros
21:00  20° Nubes y claros
22:00  19° Parcialmente nuboso
23:00  19° Nubes y claros

Con información de Meteored**

