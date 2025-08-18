Este lunes 18 de agosto, varios estados de la República Mexicana registrarán lluvias, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte, el occidente de México y la Mesa Central; aunado al ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, y al desplazamiento de la onda tropical núm. 23, al sur de las costas de Michoacán y Colima, originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco .

Asimismo, otro canal de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 24), generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en Chiapas (sur).

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 18 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 18 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

