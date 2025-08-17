En la actualidad, el contenido culinario se ha convertido en tendencia en diversas redes sociales. Las y los usuarios comparten sus platillos favoritos, así como sus visitas a restaurantes, cafés y otros espacios gastronómicos.

En este contexto ha surgido el término pickme foods, una expresión que hace referencia a ciertos alimentos cuyo consumo va más allá de lo nutricional o estético: busca proyectar una imagen en redes. La frase “pick me” proviene del lenguaje informal digital y alude a personas que intentan sobresalir o ganarse la aprobación proyectando una versión idealizada de sí mismas.

¿Qué es un Pick me food?

Particularmente en TikTok comenzó a hablarse de los “pickme foods” para describir alimentos cuya presencia en redes busca comunicar distinción o superioridad.

Aunque la expresión aún no ha sido formalizada académicamente, su uso se ha popularizado en medios digitales, especialmente en publicaciones virales y análisis informales en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter).

La tendencia de mostrar alimentos en redes sociales

Plataformas como Instagram y TikTok han reforzado la idea de que comer bien no solo implica salud, sino también estética, armonía visual y estilo. Este fenómeno ha dado lugar a nuevas formas de jerarquía alimentaria, donde ciertos productos se interpretan como representaciones de estatus o refinamiento.

¿Qué alimentos suelen considerarse “pickme foods”?

Algunos alimentos recurrentemente señalados en redes por su asociación con ciertas actitudes son:

Matcha latte

Kombucha

Smoothies verdes y bowls de acai

Leches vegetales como almendra, soya o avena

Pan libre de gluten (cuando no hay un diagnóstico médico)

Ensaladas visualmente estilizadas

Comidas clasificadas como “limpias”, “keto” o “plant-based”

Más allá de compartir publicaciones sobre sus alimentos diarios, se observa una tendencia creciente que incluso influye en la frecuencia con la que muchas y muchos visitan ciertos establecimientos de comida.

