De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano en el noroeste; el ingreso de humedad de ambos litorales, canales de baja presión sobre la Mesa Central, el occidente y sureste; la onda tropical número 23 al sur de las costas de Colima y Michoacán; y la aproximación de la onda tropical número 24 a la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 mm— en Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. En Puerto Vallarta, se pronostica la precipitación de lluvia tormentosa en horas tardías.En la acalorada ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena The Weather Channel y Meteored, el cielo permanecerá solead por la mañana y con intervalos nubosos a la tarde; temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Se prevé caída de chubascos tormentosos, con una acumulación de agua de 2.6 milímetros, en el 50% de su región. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en áreas de la Costa Sierra Occidental.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.