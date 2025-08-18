De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano en el noroeste; el ingreso de humedad de ambos litorales, canales de baja presión sobre la Mesa Central, el occidente y sureste; la onda tropical número 23 al sur de las costas de Colima y Michoacán; y la aproximación de la onda tropical número 24 a la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 mm— en Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. En Puerto Vallarta, se pronostica la precipitación de lluvia tormentosa en horas tardías.

¿Lloverá hoy 18 de agosto en Puerto Vallarta?

En la acalorada ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena The Weather Channel y Meteored, el cielo permanecerá solead por la mañana y con intervalos nubosos a la tarde; temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Se prevé caída de chubascos tormentosos, con una acumulación de agua de 2.6 milímetros, en el 50% de su región.

02:00 a 03:00 PM Tormenta (75%) Acumulación de agua de 0.8 mm 04:00 a 05:00 PM Tormenta (93%) Acumulación de agua de 1.2 mm 06:00 a 07:00 PM Tormenta (95%) Acumulación de agua de 0.6 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en áreas de la Costa Sierra Occidental.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO