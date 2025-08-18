Oficiales del Escuadrón Motorizado Gamas de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a cuatro sujetos y les aseguraron tres armas de fuego como parte del Operativo Puma en las últimas horas. Las diversas acciones fueron realizadas en tres colonias distintas del municipio: Tetlán, Moderna y Analco.

En Tetlán, oficiales se encontraban dando un recorrido de vigilancia en la colonia, cuando en el cruce entre Dionisio Rodríguez y Av. Presa Laurel observaron a dos sujetos que circulaban en sentido contrario sobre un vehículo Dodge Neón en color azul. El personal de seguridad solicitó el alto del vehículo por haber observado un arma. Tras la revisión conforme a protocolo se aseguró una pistola con dos tiros útiles. Los detenidos se identificaron como Carlos Javier "N" y Federico José "N".

En la colonia Moderna, en el cruce entre Avenida Circunvalación Agustín Yáñez y la calle Roble, elementos se acercaron a un sujeto que aparentemente fumaba un cigarro de marihuana. Tras la revisión conforme a protocolo se aseguraron una pistola con un tiro útil. El detenido se identificó como Mario Alberto "N" de 37 años.

En la colonia Analco, oficiales patrullaban cerca del cruce entre Calzada Independencia y Guadalupe Victoria observaron a un hombre que cargaba un costal por el que salía un poco un armas. Tras la revisión, se aseguró un rifle hechizo con un tiro útil. El sujeto fue identificado como Carlos Abraham de "28" años.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legar y continuar con su respectiva carpeta de investigación.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Te puede interesar: ICE ofrece millonaria cifra por información de Iván Archivaldo Guzmán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB