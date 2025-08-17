Beca Rita Cetina: ¿Qué hago si no puedo acceder a mi Llave MX?

La Beca Rita Cetina es una de las oportunidades educativas más esperadas por miles de estudiantes en México. Sin embargo, para registrarse es obligatorio contar con una cuenta activa en Llave MX, la identidad digital implementada por el Gobierno de México para realizar trámites oficiales.

La Llave MX no solo es requisito para esta beca, también se utiliza en apoyos como la Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este sistema permite validar la identidad de los solicitantes y vincular su documentación en un expediente digital.

En las últimas semanas, padres y estudiantes han reportado dificultades para crear o ingresar a sus cuentas. Frente a ello, el Centro de Atención para el Bienestar (CABI) es la única vía oficial para resolver problemas de acceso. “Si tienes inconvenientes con la plataforma, no se pueden corregir en línea ni de manera autónoma”, señalaron autoridades, al destacar que es necesario contactar directamente al CABI para recibir asistencia.

Te puede interesar: Lista de útiles escolares "3B" de Profeco

El coordinador nacional de becas, Julio León, informó que el registro de la Beca Rita Cetina se abrirá entre septiembre y octubre de 2025. Por ello, recomendó verificar con anticipación que la cuenta funcione correctamente para evitar contratiempos.

Número del CABI: 079

Este servicio está disponible las 24 horas, todos los días del año. Aunque no es un número de emergencias, sí funge como línea de atención ciudadana. Al llamar, es importante especificar que el problema está relacionado con la Llave MX para ser canalizado al área correspondiente.

Beneficios de tener activa la Llave MX

Registro más ágil de los estudiantes.

Consulta y seguimiento de solicitudes.

Evitar retrasos o rechazos por no cumplir requisitos digitales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS