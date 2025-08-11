Pensión Bienestar: ¿Qué sucede con el DINERO si fallece la o el beneficiario?

La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores es uno de los programas del Gobierno de México dirigido a las personas adultas mayores de 65 años o más.

Este apoyo económico consiste en 6 200 pesos bimestrales, entregados de forma directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, con la posibilidad de retirarlos en los cajeros de la misma institución bancaria.

Una de las dudas más comunes entre los beneficiarios es qué sucede con este apoyo en caso de fallecimiento. A continuación, te aclaramos este punto.

¿Qué sucede con el dinero si fallece el beneficiario de la Pensión Bienestar?

En caso de fallecimiento de la persona beneficiaria de la Pensión Bienestar, el apoyo económico se entregará a la persona registrada como auxiliar del derechohabiente. Este recurso, destinado a cubrir gastos inmediatos, se denomina “Pago de marcha”.

Para solicitarlo, deberás seguir estos pasos:

Llamar a la Línea del Bienestar: 800-639-42-64.

Informa sobre el fallecimiento de la persona beneficiaria.

Solicita el Pago de Marcha, que es el apoyo destinado al auxiliar del derechohabiente.

Proporcionar la información solicitada:

Tus datos personales.

Datos personales de la persona fallecida.

Acta de defunción o constancia médica oficial.

Plazo para la solicitud:

Debe realizarse dentro de los dos bimestres siguientes al fallecimiento.

Si todo está en orden, el pago se efectuará en el bimestre siguiente a la solicitud.

Para más información consulta en las redes sociales oficiales de Programas para el Bienestar.

Te puede interesar: Peso mexicano hacia ATRÁS frente al dólar al arranque del lunes 11 de agosto

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS