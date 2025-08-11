Pensión Bienestar: ¿Qué sucede con el DINERO si fallece la o el beneficiario?

La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores es uno de los programas del Gobierno de México dirigido a las personas adultas mayores de 65 años o más.Este apoyo económico consiste en 6 200 pesos bimestrales, entregados de forma directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, con la posibilidad de retirarlos en los cajeros de la misma institución bancaria.Una de las dudas más comunes entre los beneficiarios es qué sucede con este apoyo en caso de fallecimiento. A continuación, te aclaramos este punto.En caso de fallecimiento de la persona beneficiaria de la Pensión Bienestar, el apoyo económico se entregará a la persona registrada como auxiliar del derechohabiente. Este recurso, destinado a cubrir gastos inmediatos, se denomina “Pago de marcha”.Para solicitarlo, deberás seguir estos pasos:Plazo para la solicitud: Para más información consulta en las redes sociales oficiales de Programas para el Bienestar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS