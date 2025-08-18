Las lluvias registrarán una disminución por lo menos dos días a partir de hoy lunes 18 de agosto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), aunque no significa que desaparecerán en su totalidad. Pero el pronóstico prevé que regresen con mayor presencia a partir del miércoles. Aquí el pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y lluvias fuertes en Nayarit, Michoacán y Colima, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara cielo parcialmente cubierto. Probabilidad de lluvia dispersa y algunos chubascos puntuales en horas de la tarde y hacia la noche . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26-28 °C, mientras que las mínimas entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

11:00 PM 18% de probabilidad de lluvia 21 °C 12:00 AM 18% de probabilidad de lluvia 20 °C 01:00 AM 24% de probabilidad de lluvia 19 °C 02:00 AM 14% de probabilidad de lluvia 18 °C 03:00 AM 16% de probabilidad de lluvia 18 °C

El pronóstico de lluvia para este día es bajo, hasta esta hora de la mañana (07:35 horas), de alrededor de 8 por ciento. Para mañana, esta posibilidad también es baja. Pero a partir del miércoles incrementa de nueva cuenta .

Clima nacional

El monzón mexicano interaccionará con inestabilidad en la parte alta de la atósfera y provocarán lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo en estados del noroeste.

Mientras que, humedad entrante en combinación con canales de baja presión que recorren el interior del país y una vaguada en la parte alta de la atmósfera, propiciarán lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica sobre el litoral del Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas, además, de lluvia fuerte en estados del centro y sureste.

Jalisco, con lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio . Acumulados importantes en regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

