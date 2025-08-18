De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 18 de agosto al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , Jalisco cuenta con uno de los supermercados más baratos de la región zona centro del país . Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 4 al 8 de agosto.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo de $950 pesos y un mínimo cercano a los $800pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

¿Cuál es el supermercado más barato de Jalisco, según la Profeco?

El Soriana Super ubicado sobre Niños Héroes #2546 en la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara es el supermercado más económico de Jalisco. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $800.30 pesos.

Esta es la actualización semanal del Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica por la Profeco. ESPECIAL

El precio más bajo registrado en la Profeco para adquirir la Canasta Básica fue $749.51 pesos. El establecimiento que ofreció dicho monto fue el Chedraui centro en Veracruz, Veracruz.

Te puede interesar: ICE ofrece millonaria cifra por información de Iván Archivaldo Guzmán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB