Lunes, 18 de Agosto 2025

Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY lunes 18 de agosto de 2025?

A las 8:00 am de este lunes 18 de agosto de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
 

Este es el índice de calidad de aire por zona. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este es el índice de calidad de aire por zona.

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este lunes 18 de agosto de 2025, la mayoría del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas y una como Aceptable.

Índice de calidad de aire por zona:

Santa Margarita: 14 puntos IMECA 
Santa Anita: 36  puntos IMECA 
Las Pintas: 33  puntos IMECA 
Miravalle: 32  puntos IMECA
Tlaquepaque: 24  IMECA
Oblatos: 20 puntos IMECA
Santa Fe: 47 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años y personas gestantes:

Disfruta actividades al aire libre

Población en general:

Disfruta actividades al aire libre

