Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY lunes 18 de agosto de 2025?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este lunes 18 de agosto de 2025, la mayoría del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas y una como Aceptable.Santa Margarita: 14 puntos IMECA Santa Anita: 36 puntos IMECA Las Pintas: 33 puntos IMECA Miravalle: 32 puntos IMECA Tlaquepaque: 24 IMECA Oblatos: 20 puntos IMECA Santa Fe: 47 puntos IMECAPoblación en general:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:Disfruta actividades al aire libreMenores de 12 años y personas gestantes:Disfruta actividades al aire librePoblación en general:Disfruta actividades al aire libre