El día de ayer, Moisés Filiberto "N" fue vinculado a proceso por el delito de robo. El sujeto está siendo procesado por su presunta participación en el robo de una bicicleta en la colonia Valle de los Molinos de Zapopan el pasado 10 de septiembre.

El sujeto señalado fue detenido por policías de Zapopan y la bicicleta recuperada. Los hechos ocurrieron en la fecha señalada cuando los elementos se encontraban realizando su recorrido de vigilancia al interior de la colonia mencionada, cuando fueron alertados del robo de una bicicleta.

En el sitio, tras dar con las características señaladas de sujeto u bicicleta, un sujeto de 20 años que fue reconocido por la parte afectada fue puesto en custodia.

Por ello, Moisés Filiberto "N" fue remitido ante el agente del Ministerio Público y posteriormente un Juez decretó como legal su detención, así como determinó su vinculación a proceso por el delito de robo, dictando como medida cautelar la prisión preventiva justificada por tres meses.

