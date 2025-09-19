Elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan lograron la detención de un sujeto con coincidencia de orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

La detención fue realizada por Policías de Zapopan en calles de la colonia Valle de los Molinos en dicho municipio. Los hechos ocurrieron al momento en que los elementos realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Valparaíso y la Avenida Vidrio Arce. Durante el transcurso observaron a un masculino que, al percatarse de la presencia de los uniformados, mostró una actitud inusual.

Los oficiales interceptaron al sujeto y verificaron sus datos. El sujeto de 32 años de edad contaba con una coincidencia de orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio por lo que fue aprehendido y puesto en custodia.

Tras la detención el sujeto fue remitido al agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

OB