A raíz de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico —una localizada frente a las costas de Oaxaca y otra al suroeste de Baja California Sur—; la onda tropical número 33 que se desplaza sobre el sur y poquito a poco hacia el centro del país; una vaguada en altura sobre el sureste del golfo de México; y la habitual humedad del golfo de México, el océano Pacífico y el mar Caribe, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se espera cielo semi nublado y lluvia en horas de la tarde-noche.

A esta lloverá hoy, 19 de septiembre, en Guadalajara

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y los 15 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 33 km/h. Además, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 3.2 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

12:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm 11:00 PM a 12:00 AM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.9 mm

Actualización a la zona de baja presión

Según informó el SMN ayer por la tarde, cada una de las zonas de baja presión tienen 70% y 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. La primera se localiza frente a 567 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, y la segunda, a 464 km al sur de Salina Cruz, en Oaxaca.

Se prevé que esta se intensifique a ciclón tropical en los próximos días, por lo que se mantiene en vigilancia.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

