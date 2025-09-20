Un sujeto presunto responsable del delito de crueldad animal por hechos cometidos en la colonia Providencia fue vinculado a proceso y recibirá prisión preventiva justificada. Como parte de la detención y proceso se rescató a dos caninos, un galgo afgano y un caniche gigante.

Gracias a los trabajos de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios y de la Agencia del Ministerio Público de Crueldad Animal, de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, se logró una resolución histórica tras obtener la prisión preventiva justificada para la persona señalada como presunto responsable, quien pudo ser detenido tras ejecutar una orden de cateo.

Luis Antonio "N" permanecerá en prisión durante seis meses luego de haber sido vinculado a proceso el pasado 14 de septiembre.

Los hechos que se investigan ocurrieron el pasado 30 de septiembre luego de una denuncia de que dos perros se encontraban en aparente abandono y que presentaban desnutrición severa en una finca de la calle Colomos, en Providencia.

En ese día se intentó entablar un diálogo con el sujeto, sin embargo, el morador de la vivienda no optó por la entrega voluntaria, por lo que se obtuvo una orden de cateo a través de un Juez Control que permitió el rescate de los caninos.

Ambos perros de talla grande se encontraban en un deplorable estado de salud, por lo que la Unidad de Protección Animal de Guadalajara procedió a trasladarlos a sus instalaciones y ofrecerles la atención veterinaria necesaria para su recuperación e iniciarles un protocolo de adopción responsable.

El delito que se investiga es el de crueldad animal, previsto en el Artículo 305 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, que también señala que como sanción puede alcanzar más de cien jornadas de trabajo y multas económicas basadas en la Unidad de Medida de Actualización.

