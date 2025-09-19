La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo sábado 20 de septiembre algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos momentáneamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara con motivo de una marcha y un evento deportivo.

La marcha se realizará en el Centro Tapatío; se cerrarán las avenidas José María Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla, los derroteros de los camiones se detendrán a partir de las 11:00 de la mañana.

Te recomendamos: Colegio de Contadores asegura que sí habría aumento de impuesto temporal a los ahorradores



CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Mientras que debido a un serial de carreras en Zapopan, se cerrarán las siguientes vialidades: Avenida Obreros de Cananea, Avenida Venustiano Carranza, Avenida Dr. Luis Farah y el Boulevard Panamericano, las rutas afectadas por dicho evento deportivo serán a partir de las 7:30 de la noche.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Por ambos eventos las siguientes rutas detendrán sus recorridos el sábado:

C104, C109, C110 dos vías, C121A, C121B, C139, C140, C79, T14A-C05, T22 V02, C43 Haciendas del Valle , C43 Valdepeñas, SITREN L1 y L3.

NA