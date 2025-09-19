Viernes, 19 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de camiones detendrán sus recorridos el sábado en la ZMG

¡Toma nota! Con motivo de una marcha y un evento deportivo varías rutas de camiones detendrán sus derroteros mañana

Por: Nancy Andrade Jáuregui

La marcha se realizará en el Centro Tapatío; se cerrarán las avenidas José María Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo sábado 20 de septiembre algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos momentáneamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara con motivo de una marcha y un evento deportivo.

La marcha se realizará en el Centro Tapatío; se cerrarán las avenidas José María Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla, los derroteros de los camiones se detendrán a partir de las 11:00 de la mañana.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco 
Mientras que debido a un serial de carreras en Zapopan, se cerrarán las siguientes vialidades: Avenida Obreros de Cananea, Avenida Venustiano Carranza, Avenida Dr. Luis Farah y el Boulevard Panamericano, las rutas afectadas por dicho evento deportivo serán a partir de las 7:30 de la noche. 

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco  
Por ambos eventos las siguientes rutas detendrán sus recorridos el sábado: 

C104, C109, C110 dos vías, C121A, C121B, C139, C140, C79, T14A-C05, T22 V02, C43 Haciendas del Valle , C43 Valdepeñas, SITREN L1 y L3.

NA

