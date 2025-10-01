Esta mañana la Carretera Federal 200 se encuentra cerrada a la altura del kilómetro 35+150, en el municipio de La Huerta, debido a un choque entre una pipa con combustible y un tráiler de caja seca.

Elementos de Protección Civil en la Comandancia Regional en Cihuatlán se encuentran en el sitio realizando los trabajos de atención en coordinación con Bomberos Municipales y personal de la Guardia Nacional.

La vialidad se encuentra completamente cerrada en ambos sentidos debido a que se realizan trabajos de seguridad para el trasvase del combustible.

Se busca garantizar la seguridad de la zona y restablecer la circulación lo antes posible. Se exhorta a la población extremar precauciones.

En momentos más información...

