En este momento, elementos de Protección Civil Jalisco se encuentran atendiendo la volcadura de una pipa en la Autopista Guadalajara a Morelia a la altura del municipio de Zapotlán del Rey.

El vehículo terminó en una zanja a un costado de la vía en el sentido de Guadalajara a Morelia sobre el kilómetro 461. El personal de Protección Civil estatal realizó la verificación y mitigación de riesgos en el sitio; se comprobó que el autotanque se encontraba vacío.

Actualmente el personal realiza las maniobras necesarias para retirar el vehículo por lo que se mantiene cerrada la circulación en sentido hacia Morelia para permitir realizar los trabajos. El cierre parcial en la vialidad va desde el entronque del macrolibramiento. Se solicita a las personas que utilicen la autopista tomar tiempo suficiente y atender las indicaciones de oficiales.

En momentos más información...

OB

