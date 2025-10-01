Esta mañana de miércoles primero de octubre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) presenta diversos cierres a la circulación vehicular luego de la fuerte lluvia que se presentó durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) una lluvia de moderada a fuerte ingresó a través de la zona de Huentitán y Zapopan Norte con desplazamiento al oeste suroeste, al rededor de las 01:00 horas de este miércoles 1 de octubre.

La precipitación se presentó con fuerza en la zona Norte de Zapopan afectando las regiones aledañas a Puerta de Hierro, San Juan de Ocotán, Base Aérea, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y el plantel CUCEA de la UdeG. Por su parte, en Guadalajara, las zonas más afectadas fueron Minerva, Centro y Tetlán. Mientras que en Tonalá, la tormenta se pudo presenciar en Loma Bonita y El Vado.

Policía Vial Jalisco cierra la circulación en estos cruces por inundación

En esta mañana, elementos de Policía Vial estatal se encuentran desplegados a lo largo del AMG realizando los distintos operativos viales que se implementan día con día en la ciudad, así como atendiendo los desvíos de vialidades debido al cierre en la circulación.

Hasta el momento, se ha realizado cortes a la circulación vehicular para salvaguardar a las y los automovilistas y permitir labores de desazolve en los siguientes cruces:

Av. Patria y Av. Romanos, Col. Colomos (inundación aprox. 30 cm).

Paso a desnivel de Av. Manuel Ávila Camacho y Av. Hidalgo (inundación aprox. 50 cm).

Av. Parres Arias y Av. Las Torres (desbordamiento de canal).

Anillo Periférico y Melchor Ocampo, cierres parciales por encharcamiento.

Paso a desnivel de Av. Patria y Av. Acueducto, en sentido a Colinas de San Javier.

Policía Vial Jalisco trabaja en coordinación con elementos de Protección Civil y Bomberos para realizar el saneamiento en las zonas afectadas.

Se recomienda utilizar vías alternas y evitar zonas anegadas, así como atender indicaciones de la autoridad para prevenir riesgos y accidentes.

