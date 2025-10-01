Se registra sismo en las costas de Jalisco; esta fue la magnitud

Según datos del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, se registró un sismo de intensidad moderada cerca de las costas de Jalisco.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Sismo en Jalisco

Este 1 de octubre, Jalisco recibe el décimo mes de este 2025 con actividad sísmica de magnitud 4.1 , con ubicación exacta a 70 kilómetros al suroeste de Cihuatlán (latitud 18.79°, longitud -105.034°).

Se registró que la profundidad del sismo fue a 11.1 km y sucedió a las 10:26 horas.

Hasta el final de la redacción de esta nota, Protección Civil Jalisco no ha reportado daños o afectaciones en las zonas cercanas y ninguna autoridad ha dado a conocer algún riesgo de tsunami para las playas jaliscienses.

