¡Las Fiestas de Octubre ya comenzaron en Guadalajara! La Perla Tapatía se transformará en un recinto lleno de música, actividades populares, expresiones culturales y entretenimiento para todas las edades a partir del 3 de octubre y hasta el 3 de noviembre.

El centro de la actividad será el Auditorio Benito Juárez, donde se instalarán los tradicionales juegos mecánicos, áreas comerciales, el pabellón gastronómico, entre otros.

Las Fiestas de Octubre son consideradas una de las ferias más importantes del occidente de México y es vista como un escaparate importante para artistas, productores locales, tradiciones jaliscienses y visitantes que llegan desde distintos puntos de la República Mexicana.

¿Cómo llegar a las Fiestas de Octubre desde la Catedral de Guadalajara?

Todo Jalisco quiere ser parte de este evento cultural y popular reconocido a nivel nacional. ¡Nadie se puede quedar fuera de esta experiencia! Por esto, te compartimos las rutas de transporte público que puedes tomar desde la Catedral de Guadalajara, ubicada en Avenida Fray Antonio Alcalde 10, Guadalajara Centro, para asistir a disfrutar de las presentaciones de tus artistas favoritos.

Sugerencia de ruta 1

Camina hacia Paseo Fray Antonio Alcalde en dirección a Avenida Juárez. Dobla a la derecha y llega a la estación Plaza Universidad de la Línea 2 de Mi Tren.

Toma la Línea 2 de Mi Tren con dirección a Juárez y transborda a la Línea 1 con dirección a Auditorio.

Baja en la estación Periférico Norte y camina por Calzada Federalismo Norte en dirección a Calle Club Guadalajara hasta Calle Club Oro.

Sugerencia de ruta 2

Camina hacia la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 de Mi Tren.

Toma la Línea 3 de Mi Tren en dirección a Arcos de Zapopan.

Baja en Ávila Camacho y transborda a la Línea 1 de Mi Tren en dirección a Auditorio.

Baja en la estación Periférico Norte y camina por Calzada Federalismo Norte en dirección a Calle Club Guadalajara hasta Calle Club Oro.

Sugerencia de ruta 3

Camina hacia Independencia, cruzando la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, y espera la alimentadora L3 con dirección a Los Arcos.

Baja en la estación del Parque Revolución (Parque Rojo) y camina a la estación Juárez de la Línea 1 de Mi Tren.

Toma la Línea 1 de Mi Tren en dirección a Auditorio.

Baja en la estación Periférico Norte y camina por Calzada Federalismo Norte en dirección a Calle Club Guadalajara hasta Calle Club Oro.

