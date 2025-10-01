¡Las Fiestas de Octubre ya comenzaron en Guadalajara! La Perla Tapatía se transformará en un recinto lleno de música, actividades populares, expresiones culturales y entretenimiento para todas las edades a partir del 3 de octubre y hasta el 3 de noviembre.El centro de la actividad será el Auditorio Benito Juárez, donde se instalarán los tradicionales juegos mecánicos, áreas comerciales, el pabellón gastronómico, entre otros. Las Fiestas de Octubre son consideradas una de las ferias más importantes del occidente de México y es vista como un escaparate importante para artistas, productores locales, tradiciones jaliscienses y visitantes que llegan desde distintos puntos de la República Mexicana.Todo Jalisco quiere ser parte de este evento cultural y popular reconocido a nivel nacional. ¡Nadie se puede quedar fuera de esta experiencia! Por esto, te compartimos las rutas de transporte público que puedes tomar desde la Catedral de Guadalajara, ubicada en Avenida Fray Antonio Alcalde 10, Guadalajara Centro, para asistir a disfrutar de las presentaciones de tus artistas favoritos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF