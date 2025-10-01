¿Cómo llegar a las fiestas de octubre en transporte público?

Si te preguntas cómo llegar a las Fiestas de Octubre, no te preocupes. Aquí en EL INFORMADOR te decimos cómo llegar de manera sencilla. En la ciudad hay diferentes rutas de transporte público, incluidas líneas del tren ligero y autobuses que te pueden dejar muy cerca del recinto. A continuación te decimos cuáles son las opciones disponibles.Estas líneas del SITEUR pasan cerca del Auditorio Benito Juárez, sede de las Fiestas de Octubre:Las siguientes rutas del transporte público tienen paradas cercanas al recinto:Antes de salir, toma en cuenta:ya que durante las Fiestas de Octubre la afluencia aumenta considerablemente. Lleva efectivo o tu tarjeta de Mi Movilidad con saldo suficiente y procura planear tu ruta con anticipación para evitar contratiempos. Para más información sobre cómo llegar a las Fiestas de Octubre, puedes ingresar aquí. Con estas opciones, llegar al recinto será mucho más fácil y seguro.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS