¿Cómo llegar a las fiestas de octubre en transporte público?

Si te preguntas cómo llegar a las Fiestas de Octubre, no te preocupes. Aquí en EL INFORMADOR te decimos cómo llegar de manera sencilla. En la ciudad hay diferentes rutas de transporte público, incluidas líneas del tren ligero y autobuses que te pueden dejar muy cerca del recinto. A continuación te decimos cuáles son las opciones disponibles.

Líneas de tren ligero para llegar a las Fiestas de Octubre

Estas líneas del SITEUR pasan cerca del Auditorio Benito Juárez, sede de las Fiestas de Octubre:

Línea 1 – Estación Juárez

Línea 3 – Estación Los Arcos

Rutas de autobús que te llevan a las Fiestas de Octubre

Las siguientes rutas del transporte público tienen paradas cercanas al recinto:

C33 – Auditorio

C110-B – Jardines de Nuevo México

C110-Venta – Centro

C109-A – Dos Templos

C140 – Fraccionamiento Amaranto

C104-1 – Centro

C104-2 – Centro

C54 – Residencial Poniente

C111 – Lomas del Sur

Rutas T y combinadas

T10 – Parque Revolución

T10/C01 Briseño – Parque Revolución

T10/C02 Miramar – Parque Revolución

T14-B Hospital Civil – Colonia Arroyo Las Flores

T15 Dos Templos – Panorámica I

T14-A/C02 Francisco I. Madero

T14-A/C03 Buenos Aires

T14-A/C04 Indígena

Antes de salir, toma en cuenta:

Los horarios del transporte público

y el tráfico en la zona

ya que durante las Fiestas de Octubre la afluencia aumenta considerablemente.

Lleva efectivo o tu tarjeta de Mi Movilidad con saldo suficiente y procura planear tu ruta con anticipación para evitar contratiempos. Para más información sobre cómo llegar a las Fiestas de Octubre, puedes ingresar aquí.

Con estas opciones, llegar al recinto será mucho más fácil y seguro.

