Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿Cómo llegar a las fiestas de octubre en transporte público?

Disfruta estas Fiestas de Octubre 2025, a continuación te compartimos las rutas de transporte público para llegar

Por: El Informador

El transporte público de Guadalajara ofrece diferentes rutas para llegar a las Fiestas de Octubre. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ X/ @octubrefiestas

El transporte público de Guadalajara ofrece diferentes rutas para llegar a las Fiestas de Octubre. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ X/ @octubrefiestas

Si te preguntas cómo llegar a las Fiestas de Octubre, no te preocupes. Aquí en EL INFORMADOR te decimos cómo llegar de manera sencilla. En la ciudad hay diferentes rutas de transporte público, incluidas líneas del tren ligero y autobuses que te pueden dejar muy cerca del recinto. A continuación te decimos cuáles son las opciones disponibles.

Líneas de tren ligero para llegar a las Fiestas de Octubre

Estas líneas del SITEUR pasan cerca del Auditorio Benito Juárez, sede de las Fiestas de Octubre:

  • Línea 1 – Estación Juárez
  • Línea 3 – Estación Los Arcos

Rutas de autobús que te llevan a las Fiestas de Octubre

Las siguientes rutas del transporte público tienen paradas cercanas al recinto:

  • C33 – Auditorio
  • C110-B – Jardines de Nuevo México
  • C110-Venta – Centro
  • C109-A – Dos Templos
  • C140 – Fraccionamiento Amaranto
  • C104-1 – Centro
  • C104-2 – Centro
  • C54 – Residencial Poniente
  • C111 – Lomas del Sur

Lee también: ¿LLOVERÁ esta noche en GDL?, pronóstico del clima para hoy, 1 de octubre

Rutas T y combinadas

  • T10 – Parque Revolución
  • T10/C01 Briseño – Parque Revolución
  • T10/C02 Miramar – Parque Revolución
  • T14-B Hospital Civil – Colonia Arroyo Las Flores
  • T15 Dos Templos – Panorámica I
  • T14-A/C02 Francisco I. Madero
  • T14-A/C03 Buenos Aires
  • T14-A/C04 Indígena

Antes de salir, toma en cuenta:

  • Los horarios del transporte público 
  • y el tráfico en la zona

ya que durante las Fiestas de Octubre la afluencia aumenta considerablemente. 

Lleva efectivo o tu tarjeta de Mi Movilidad con saldo suficiente y procura planear tu ruta con anticipación para evitar contratiempos. Para más información sobre cómo llegar a las Fiestas de Octubre, puedes ingresar aquí. 

Con estas opciones, llegar al recinto será mucho más fácil y seguro.

Te puede interesar: SEP: ¿Habrá clases este 2 de octubre? Esto dice el calendario

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones