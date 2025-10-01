Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 35 —que ya fue absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico— al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México; los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano; y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, traerán lluvias muy fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Durango, Nayarit, Colima y Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no se pronostica lluvia.

A esta lloverá hoy, 1 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Noroeste que correrán a 22 km/h. Además, se reportó registro de lluvia en el 50% de su región —con una acumulación de agua de 0.2 milímetros— en punto de la madrugada:

05:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 milímetros

“Priscila”; el nuevo ciclón tropical del Pacífico mexicano

Según advirtió el SMN, alrededor de las 18:00 horas del 30 de septiembre, la actual zona de baja presión en el país presentó 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. Esta se localizó a 575 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca, y tiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste. En caso de evolucionar, este fenómeno recibirá el nombre de "Priscilla", el ciclón tropical número 16 de la actual temporada.

AO