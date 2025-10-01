Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

IMSS: Así puedes consultar el catálogo de descuentos para el personal

En dicho catálogo para personal del IMSS, se ofrece acceso a descuentos en tiendas, spas, viajes y otros servicios

Por: El Informador

Los descuentos varían en cuanto al servicio y el tipo de negocio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) comparte el catálogo de descuentos para el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En dicho catálogo se ofrece acceso a descuentos en tiendas, spas, viajes y otros servicios.

Los descuentos varían en cuanto al servicio y el tipo de negocio:

  • Tiendas y Hogar: Descuentos en tiendas departamentales, línea blanca y electrónica.
  • Recreación y Entretenimiento: Beneficios en hoteles, centros vacacionales, restaurantes y actividades culturales.
  • Salud y Bienestar: Descuentos en belleza, spa, gimnasios y ópticas.
  • Servicios: Descuentos en servicios funerarios, seguros y agencias automotrices.

¿Cómo obtener los descuentos?

Generalmente, para acceder a los descuentos, necesitas:

  • Presentar tu gafete de identificación del IMSS o tu tarjeta de pago.
  • Presentar un tarjetón de pago original o copia.
  • En algunos casos, puedes solicitar el descuento vía nómina.

Los trabajadores pueden consultar el catálogo digital en este enlace:  https://sntss.org.mx/filesUpdates/catalogo-de-descuentos-a-personal-del-imss.pdf 

MV

Temas

  • IMSS
  • catálogo de descuentos
  • Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

