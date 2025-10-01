IMSS: Así puedes consultar el catálogo de descuentos para el personal

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) comparte el catálogo de descuentos para el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).En dicho catálogo se ofrece acceso a descuentos en tiendas, spas, viajes y otros servicios.Generalmente, para acceder a los descuentos, necesitas:Los trabajadores pueden consultar el catálogo digital en este enlace: https://sntss.org.mx/filesUpdates/catalogo-de-descuentos-a-personal-del-imss.pdf *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV