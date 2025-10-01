La Secretaría de Seguridad del Estado dio a conocer este miércoles el caso donde Elementos de la Policía de Jalisco localizaron y pusieron a salvo a un estudiante afectado por un presunto secuestro virtual, por quienes los criminales buscaban un pago de 300 mil pesos "para liberarlo".

Ocurrió en la Colonia López Portillo, en Guadalajara, donde oficiales de la Policía Escolar atendieron la solicitud de apoyo de una ciudadana, quien reportó haber recibido llamadas telefónicas en las que le aseguraban que su hijo había sido privado de la libertad y le exigían el pago del rescate.

"La mujer señaló a los oficiales que su hijo, de 23 años, es estudiante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara y que no lograba establecer contacto con él, por lo que comenzó a reunir el dinero que le habían solicitado los criminales", señaló la corporación mediante un comunicado.

Ante esta situación, los oficiales activaron el protocolo de atención especializada y, con apoyo de la tecnología, consiguieron establecer la geolocalización del teléfono celular, en Plaza del Sol, entre la Avenida Mariano Otero y la Avenida López Mateos, en Zapopan.

En el sitio, los oficiales localizaron al afectado quien tuvo que recibir atenciones especializadas por una crisis nerviosa derivada de esta situación.

"A decir del estudiante, durante su horario escolar había recibido llamadas en las que lo amenazaban y le ordenaban trasladarse hasta dicho centro comercial, además de advertirle que no contestara ninguna llamada, por lo que perdió comunicación con su familia", refirió la Secretaría respecto del modo de operar.

Así, afirmó la SSE, el acompañamiento y la intervención oportuna de los elementos estatales evitó que la familia realizara algún pago a los extorsionadores.

Del caso tomó conocimiento el Ministerio Público, quien instruyó a los oficiales a ofrecer las medidas de seguridad para que el estudiante volviera a casa a salvo.

La corporación reiteró la alerta para evitar este tipo de situaciones, donde, al recibir una llamada de un número desconocido que le exija por cualquier motivo aislarse de su centro educativo o del sitio donde se encuentre, bajo amenazas o intimidaciones, colgar de inmediato y reportar el hecho al 089 de manera anónima.

De la misma forma, los familiares que se encuentren en dicha situación deben abstenerse en todo momento de haver cualquier transferencia y llamar de inmediato al 089 para recibir orientación inmediata sobre cómo actuar para verificar la información y descartar el fraude, que en años recientes ha sido una constante que afecta principalmente a menores de edad y estudiantes de preparatoria y universidades, así como a personas adultas mayores.

OB