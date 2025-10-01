Las lluvias se irán del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo menos durante los próximos días. Aquí los detalles del pronóstico del clima.

El pronóstico de lluvia para el jueves en la ciudad es prácticamente nulo, apenas del 5 por ciento. Se espera que la mayor parte del día esté soleado .

Meteored pronostica principalmente cielos despejados en Guadalajara, aunque se esperan cielos nubosos de madrugada . Las temperaturas oscilarán entre 14 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 26 km/h por la tarde.

Lluvia en Guadalajara

Jueves 5% de probabilidad de lluvia 29 – 16 °C Viernes 3% de probabilidad de lluvia 28 – 15 °C Sábado 8% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Domingo 19% de probabilidad de lluvia 27 – 16 °C

Clima nacional del jueves 02 al sábado 04 de octubre de 2025

Durante el jueves, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y la baja presión del golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Durante el periodo de pronóstico:

La zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con los despredimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y la baja presión del golfo de México que se extenderá ahora como una vaguada sobre el sureste de la República Mexicana, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Se prevé la aproximación de un frente frío al noroeste del país, favoreciendo fuertes rachas de viento en dicha región.

Mientras que una vaguada en altura propiciará lluvias con chubascos y vientos fuertes en el noreste y oriente de México.

Prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

