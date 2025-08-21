Choque en Periférico Nuevo deja dos muertos, uno de ellos peatón

La tarde de este jueves se registró un aparatoso percance en el Periférico Nuevo, en el municipio de El Salto, que dejó como saldo tres personas lesionadas, una de ellas era un peatón que pasaba por el lugar en el momento del percance.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas a la altura de la colonia Parques del Castillo. De acuerdo por lo referido por la Policía de El Salto, con base en lo mencionado por testigos del hecho, por el Periférico Nuevo circulaba a alta velocidad el vehículo tipo sedan blanco, cuando debido al terreno irregular del camino, el conductor perdió el control del mismo y chocó contra el muro de contención que termina justo en el punto partiendo el vehículo en dos.

Dentro del vehículo quedó una persona fallecida, así como tres lesionados, entre ellos un menor de edad quien fue trasladado a recibir atención médica en calidad de grave.

La otra persona fallecida era un peatón quien desafortunadamente caminaba por el lugar en el momento del percance, resultando impactado por el coche.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron llevadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se les practicará la autopsia de ley, y hasta que sean reconocidas oficialmente por sus familiares.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de este año han perdido la vida 623 personas en percances de tránsito en el Estado de Jalisco.

Lee también: Pablo Lemus se compromete a renovar red carretera estatal en un año

NA