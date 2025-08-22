Viernes, 22 de Agosto 2025

En Puerto Vallarta habrá caída de llovizna este viernes

Entérate del clima que le aguarda a la urbe vallartense en este día

Por: Ámbar Orozco

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano en el noroeste; la onda tropical número 24 en el occidente del país; la entrada de aire húmedo de ambos océanos; canales de baja presión y una vaguada en altura, generarán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Jalisco, el este y noreste de Oaxaca y el sur de Veracruz.  En Puerto Vallarta, se espera caída de lluvia en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 22 de agosto en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena  Meteored, el cielo permanecerá mayoritariamente soleado; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 23 km/h. Se prevé lluvia, con una acumulación de agua de 4.6 milímetros, en el 80% de su región. 

01:00 a 02:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.5 mm
03:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.5 mm
04:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.7 mm
05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 2.4 mm
06:00 a 07:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.5 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes a lo ancho de su territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

Lee También

