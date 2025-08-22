Van por renovación de más de mil 250 escuelas

El Gobierno de Jalisco buscará remodelar este año alrededor de mil 251 escuelas ubicadas en todo el Estado como parte del programa “Jalisco con Estrella”, que beneficiará a cerca de 86 mil alumnos con una inversión estimada de cuatro mil millones de pesos.

Dicha intervención se hará con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC), explicó Alberto Esquer Gutiérrez, jefe de Gabinete del gobierno estatal en el marco del Foro “Escuelas al Estilo Jalisco”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Jalisco.

Esquer señaló que en lo que va de 2025 ya se ha aprobado la intervención de 327 inmuebles, adicionalmente también se analizan 924 más a ser beneficiados por el fideicomiso, dando una suma de mil 251 planteles detectados con la necesidad de ser atendidos durante el año

Por su parte, Francisco Ontiveros Balcázar, director del INFEJAL, detalló que el programa contempla patios y accesos renovados, áreas deportivas y de convivencia, lonarias, aulas de usos múltiples y de música, además de espacios equipados con nuevas tecnologías.

Juan Manuel Chávez Ochoa, Presidente de CMIC Jalisco, reafirmó la disposición del gremio para contribuir en este proyecto y aportar la visión del sector constructor en la planeación y ejecución de obras educativas sostenibles, seguras e innovadoras.

