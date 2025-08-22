El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera un viernes de tormentas y serán más probables por la tarde y noche. Aquí los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales intensas en Jalisco y muy fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán, acompañadas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla, así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

No te pierdas: Ciclón "Juliette" SUBE su posibilidad de aparecer cerca de Jalisco

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de lluvias dispersas desde el amanecer. Probabilidad de chubascos puntuales con actividad eléctrica por la tarde y hacia la noche . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 24-27 °C, mientras que las mínimas entre los 15-18 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

04:00 PM 51% de probabilidad de lluvia 27 °C 05:00 PM 71% de probabilidad de lluvia 26 °C 06:00 PM 73% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 47% de probabilidad de lluvia 23 °C 08:00 PM 42% de probabilidad de lluvia 21 °C 09:00 PM 35% de probabilidad de lluvia 20 °C 10:00 PM 45% de probabilidad de lluvia 20 °C 11:00 PM 54% de probabilidad de lluvia 19 °C

La posibilidad de lluvias este viernes, en general, es del 73 por ciento. Pero es más probable a las entre las 17:00 y 18:00 horas . Mañana y el domingo también habrá lluvias.

Clima nacional

El monzón mexicano en combinación con el paso de una onda tropical frente a las costas del sur del país, aunado con divergencia en altura provocarán lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo en estados costeros del Pacífico y noreste, además de lluvias en el centro y sureste de México.

Te puede interesar: Cae jefe de plaza y otros miembros del cártel tras cateos

Jalisco, con lluvias a lo largo del territorio .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA