Con una inversión de 80 millones de pesos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó el arranque de la primera etapa de la Torre B de Ciudad Creativa Digital (CCD), proyecto ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara.

La nueva edificación tendrá 12 mil metros cuadrados, de los cuales 10 mil 500 estarán destinados a la renta de espacios para empresas de la industria creativa y digital. Esta etapa contempla la construcción de la estructura del inmueble, que forma parte del plan maestro del complejo iniciado en 2015.

“Los grandes proyectos deben consolidarse a través del tiempo y de las distintas administraciones. No tienen que ver con colores partidistas, sino con una visión de ciudad y de Estado”, señaló Lemus Navarro al destacar que la CCD contribuye a la revitalización del primer cuadro de la capital jalisciense.

El mandatario insistió en que el objetivo es convertir a Jalisco en el “Silicon Valley de América Latina”, potenciando el talento local mediante el diseño, la innovación y el arte. “No queremos oficinas de gobierno, queremos industrias creativas en este espacio. Tenemos muy claro hacia dónde vamos: ciencia, innovación, tecnología y también arte”, agregó.

Actualmente, la Torre A se encuentra al 100% de ocupación, con empresas de sectores creativos, tecnológicos y farmacéuticos, mientras que la Torre C alberga la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ). Con la Torre B, la CCD alcanzará un total de 29 mil 600 metros cuadrados destinados a impulsar las industrias creativas.

Durante el evento, Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, celebró la continuidad de la obra: “Si algo ha distinguido a nuestro estado y ha sido motor de inversión es el talento. Estos espacios crean un ecosistema que suma valor a la ciudad”, comentó.

Por su parte, Alfredo Aceves Fernández, director de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales, recordó que hace 15 años comenzó la transformación del Centro Histórico con la creación del Distrito Creativo, y resaltó que la Torre B dará continuidad a ese proceso. “Se trata de mantener a Jalisco a la vanguardia en innovación, talento y desarrollo tecnológico”, apuntó.

En paralelo, el Gobierno estatal impulsará actividades culturales y sociales en la explanada de CCD, como proyecciones de cine de animación, bailes comunitarios, muestras gastronómicas y festivales de arte urbano, con el fin de integrar a los vecinos y mejorar la vida en colonias aledañas.

La Torre B se suma al conjunto de CCD como parte de un proyecto que, en su totalidad, alcanzará 46 mil metros cuadrados de construcción y busca consolidar a Guadalajara como referente nacional e internacional en industrias creativas y digitales.