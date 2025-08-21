Con la intención de acercar la cultura, el arte y la educación a la sociedad, así como para conmemorar el Día Internacional del Mazapán, que se celebra el 12 de enero, Dulces de la Rosa y la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco anunciaron esta tarde el Mazapán Parade, un festival que reunirá artistas plásticos en la construcción de 15 esculturas en forma del tradicional dulce mazapán que serán distribuidas en distintas ciudades y museos de México, en Guadalajara durante la Copa del Mundo de 2026 y en Estados Unidos.

El objetivo del Mazapán Parade es invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre la cultura, la tradición y las expresiones artísticas mexicanas, resignificando el dulce como un ícono nacional, no sólo como un componente gastronómico del país. Jaime Enrique Michel Velasco, director de Mazapán de la Rosa, adelantó que se buscará instalar estas esculturas en estadios de futbol, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en plazas comerciales, entre otros.

"Recordarles que el mazapán de la Rosa está presente en las justas deportivas y en la cultura. Queremos ser cada día más participativos con la ciudadanía. Exportamos a 38 países y esperamos pronto tener distribuidoras en los Estados Unidos, y pues seguir creciendo porque ocupamos darle más trabajo a la gente […]. Queremos estar en todos los puntos de venta para que la gente reciba lo que da de dinero porque muchas veces uno come algo y le sale muy caro, entonces se siente uno mal. Nosotros no, nosotros tratamos de que sea un dulce económico. Fino y económico", anotó.

Don Enrique recordó que a lo largo de 55 años ha mejorado la receta y producción del mazapán a fin de brindar el mejor producto posible a los compradores. Además, hizo hincapié en la forma en la que inició el dulce. "Yo empecé a hacer el mazapán en unos talleres. En una mesa echábamos ahí en mazapán y luego con una argolla lo llenábamos de mazapán. Le pegábamos con una plancha y salía el mazapán, y luego lo envolvía. Eran uno talleres que no tenían mucha higiene; a veces las paredes no estaban bien enjarradas, etc", dijo.

"Todo este tiempo, llevo 55 años mejorando y mejorando el mazapán. Probando tostadores para que el cacahuate salga muy bien, probando molinos de azúcar, molinos de cacahuate, revolvedoras, porque no cualquier revolvedora hace el tacto del cacahuate molido con la azúcar molida. Y a tengo 10 años que me siento muy contento, muy orgulloso, muy satisfecho porque tengo ISOS y HACCP, que son certificaciones que nos dan la puerta abierta a todo el mundo. Me siento muy contento, sobre todo de que sobrinos, hijos siguen aquí creciendo y creciendo la fábrica", añadió.

Dulces de la Rosa emplea a más de siete mil personas, mientras que en la planta ubicada en Tlajomulco, la fábrica de dulces más grande de Hispanoamérica, trabajan tres mil 100 empleados. Con el Mundial que se celebrará en México, se espera que los empleos sigan creciendo en la empresa, indicó Michel Velasco.

Por su parte, María Laura Anaya, consejera de la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco, explicó que las esculturas se exhibirán en espacios públicos a partir del 24 de enero. En Guadalajara aún no se han definido los lugares donde se encontrarán, pues se busca un lugar adecuado que no interfiera con las remodelaciones en la metrópoli con motivo del Mundial.

"El objetivo es que las 15 esculturas van a estar intervenidas y van a estar en un espacio público. Ya veremos dónde estarán porque como están remodelando todo para el Mundial, veremos cuál será la locación más indicada. Estaremos en caravana por todo Jalisco, estados de la República y después por Estados Unidos […]. El 24 de enero se exhiben, yo creo que el fin de semana, y después se van a ir a diferentes espacios públicos para después irse a museos. Creo que está Tepic, Morelia, Sonora, Monterrey", concluyó.

