¿Ratificación o reparto?

En el Congreso de Jalisco ya afinan la lupa para ver si ratifican a los magistrados Consuelo González y Daniel Espinosa Licón, quien fuera presidente del Poder Judicial. Nos dicen que el debate tendrá que vestirse de solemnidad, porque todo ocurre en el marco de la “gran” reforma judicial local que sigue pendiente por las diferencias entre Movimiento Ciudadano y Morena.

El detalle es que no se ponen de acuerdo entre las fracciones parlamentarias.

¿Vale la pena mantener a los actuales togados hasta el 2027 o mejor aprovechar la coyuntura para repartir… perdón, para nombrar a dos nuevos magistrados?

Recuerden que en el 2027 habrá elección judicial en Jalisco.



* * *



Nos cuentan que, en la rueda de prensa de los jueves del Gabinete de Seguridad del Estado, la fiscal Blanca Trujillo quiso anotarse un punto asegurando que las Madres Buscadoras estuvieron vigilantes en el hallazgo de la fosa en San Sebastianito en Tlaquepaque. Pero resulta que la realidad le salió respondona.

Adriana Ornelas, del colectivo, la desmintió en seco. “Una burla”, dijo, porque mientras ellas esperaban la llamada para entrar al panteón, nadie les avisó. Y para rematar, las buscadoras prometen exhibir fotos donde se vería que los cadáveres estaban maniatados y con huellas de violencia. ¿Qué tal?



* * *



Sobre el tema anterior, para decidir si es o no una fosa clandestina el terreno encontrado en el Panteón de San Sebastianito, nos comentan que será necesario que se resuelva la investigación que lleva a la par la Fiscalía de Jalisco contra funcionarios del Ayuntamiento de Tlaquepaque, quienes habrían autorizado inhumar los cuerpos de varias personas, pero no en cajones sino en bolsas plásticas.

¿Será otro caso sin resolver o pagarán los responsables?



* * *



En el INE ya dieron cátedra de cómo se archivan los escándalos, ya que rechazaron sancionar a Morena y a Pío López Obrador, hermano del ex presidente de México, por aquel famoso video de 2020 donde se le veía recibiendo fajos de billetes de David León.

La explicación fue digna de aplauso: no hubo colaboración de las autoridades. ¿Cómo iban a encontrar pruebas financieras si todo iba en sobres amarillos?

La historia se repite: videos hay, billetes también, pero sanciones… esas brillan por su ausencia. La impunidad, como siempre, blindada con moño y sonrisa de “no pasa nada”.

