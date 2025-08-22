Lluvia nocturna extiende afectaciones esta mañana en Zapopan

La lluvia que comenzó anoche en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ocasionó afectaciones diversas que se extendieron hasta esta mañana, dejando cierres y conflictos viales, así como inundaciones en pasos a desnivel.

De acuerdo con información de la unidad especializada en clima de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, el mayor nivel acumulado de agua se registró en El Fortín, alcanzando 47 mm. Como referencia, cada milímetro de agua de lluvia equivale a 1 litro de agua acumulado por m².

En vía pública las calles de la colonia Ciudad del Sol (Mariano Otero y López Mateos) alcanzaron niveles de hasta 40 centímetros de agua, mientras que en El Briseño (Dr. Mateo de Regil y Periférico) se llegó hasta 80 cm y se registraron cierres a la circulación.

También se reportaron inundaciones y encharcamientos en Rancho Blanco; Av. Niños Héroes y Santos Degollado; en Lomas de la Primavera; Volcán y Miguel de la Madrid, Benito Juárez; avenida Ameca; Ciudad del Sol en Av. López Mateos y Popocatépetl, reportó la coordinación municipal.

Entre los pasos a desnivel cerrados debido a la lluvia en este municipio se encontró el de Periferico y Mariano Otero; el del "Technology Park" ubicado sobre Carretera a Nogales, donde al agua superó los 30 centímetros en ambos sentidos, y donde ya trabaja la coordinación municipal para desfogarlo.

En el túnel ubicado a la altura de la fábrica de pastas, también sobre la carretera a Nogales, el agua superó los 40 cm en ambos sentidos.

También el túnel ubicado en López Mateos y Periférico fue cerrado a la circulación por la crecida del agua. Elementos de la Policía Vial se encargaron del desvío de los vehículos para evitar su ingreso. El hecho ocasionó una fuerte carga vial sobre López Mateos, por lo menos hasta San Agustín, en Tlajomulco.

En El Briseño, en Dr. Mateo de Regil y Periférico, se reportó también un auto varado con una persona en el interior, misma que fue rescatada.

"Los canales de El Mante y El Briseño alcanzaron su máxima capacidad, y de manera gradual, los mismos niveles han ido descendiendo", refirió la coordinación municipal", refirió la coordinación.

Por estos hechos no se reportaron personas lesionadas.

