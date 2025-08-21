Pablo Lemus se compromete a renovar red carretera estatal en un año

Con una inversión de 24 mil millones de pesos para renovar los cuatro mil 420 kilómetros de carreteras que corresponden a Jalisco, el gobernador Pablo Lemus se comprometió a renovar toda la red del estado en el lapso de un año, mientras que al Gobierno federal pidió, de nueva cuenta, atender las vías que le corresponden en la entidad, esto en el marco de la entrega de apoyos económicos a productores del campo de la entidad.

"Yo estoy haciendo mi trabajo, remodelando lo que me toca, que son las carreteras estatales. Yo me comprometo a que antes del próximo mes de junio todas las carreteras del Estado de Jalisco van a estar completamente remodeladas y con un contrato de remodelación, de mantenimiento por todo el sexenio para que se mantengan y no que cada temporal se abran los baches. No, el que la construye la mantiene".

El mandatario estatal afirmó que "no se lava las manos" con las carreteras que le corresponden a la Federación y recordó que se ha reunido en más de seis ocasiones con la administración de la presidenta Claudia Sheimbaun para pedir que mejoren la red carretera que está a su cargo. Dos mil 196 kilómetros son responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT). En total en Jalisco hay seis mil 616 kilómetros de carreteras.

Lemus Navarro enfatizó en que las vías 70, 80, 90 y 200 están en pésimas condiciones. "(La Federación) se hace como que la Virgen les habla. No he podido, por más gestiones que haga y solicitudes, que se remodelen las carreteras federales que están despedazas. Pero las estatales, que son las que me tocan, yo aquí empeño mi palabra: en un año toda la red carretera estatal (estará) remodelada)", comentó.

"Estamos trabajando por la seguridad de sus familias, que se trasladan todos los días por esas carreteras, por su ganado, por todo lo que ustedes producen en el campo, que haya buenas carreteras en Jalisco. Por eso hago nuevamente un llamado respetuoso al Gobierno federal para la intervención de carreteras federales en Jalisco que están en pésimas condiciones. Yo me comprometo a que las carreteras estatales estén al 100 de aquí a junio próximo", enfatizó.

En mayo pasado el gobernador anunció el Plan Carretero Estatal 2025 – 2030 para renovar la red carretera del estado en los próximos cinco años. Con los mismos 24 mil millones de pesos de inversión, se pretendía expandir la red e impulsar el empleo y la economía local. Sin embargo, ese plan cambió para que a más tardar junio de 2026 todas las carreteras que competen al Gobierno de Jalisco estén rehabilitadas.

